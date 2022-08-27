



После операции: актер Ниро Леви в стабильном состоянии

По состоянию на раннее утро субботы, израильский актер Ниро Леви находится в стабильном состоянии.



Он лежит в реанимационном отделении медицинского центра "Ихилов" в Тель-Авиве, где ему сделали экстренную операцию после аварии, сообщает Times of Israel.



Напомним, что Ниро Леви был тяжело ранен в ДТП: когда он ехал на мотоцикле, его сбил автомобиль.



"Мотоциклист лежал на дороге рядом с мотоциклом. Он был в полубессознательном состоянии и страдал от тяжелых полисистемных травм", - рассказал медик Magen David Adom, приехавший на место происшествия.



