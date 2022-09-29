



После наводнений Пакистан сталкивается с новой угрозой

В результате разрушительных наводнений в Пакистане есть опасения, что болезни, передающиеся через воду, и голод будут распространяться среди масс пострадавших от наводнения пакистанцев.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Заболевания, передающиеся через воду, и голод угрожают стать более смертоносными, чем первоначальный потоп", - предупредили в ООН.



В отчете ЮНИСЕФ говорится, что "перемещенные семьи спят в палатках или на открытом воздухе в пределах нескольких метров от больших бассейнов со стоячей водой, а дневные температуры превышают 40 градусов по Цельсию".



"Более 3 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи и подвергаются повышенному риску болезней, передающихся через воду, утопления и недоедания из-за самого сильного наводнения в Пакистане", - отметили в ЮНИСЕФ.