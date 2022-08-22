



После мыши и змеи в фасоли: гендиректор "Тнува" принес извинения

Генеральный директор "Тнува" Эяль Мелис принес извинения за то, что в замороженных продуктах компании "Санфрост" были обнаружены части животных, из-за чего была отозвана продукция.

"Мы приносим извинения и берем на себя полную ответственность", — сказал он.

По словам Мелиса, продажа зеленой фасоли, где были обнаружены посторонние предметы, прекращается. Покупатели, получившие испорченную продукцию, будут иметь право на возмещение.

Напомним, что в пачках фасоли были обнаружены части мыши и змеи. После этого объявили об изъятии продукции из продажи из-за разгоревшегося скандала.