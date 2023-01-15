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После крушения самолета: Yeti Airlines приостановит рейсы
15.01.2023 15:43 Ольга Белозерова

После крушения самолета: Yeti Airlines приостановит рейсы

Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился сегодня (воскресенье) в Непале, приостановит рейсы в понедельник в знак скорби по погибшим.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 года отменены", - заявили в авиакомпании.

Отмечается, что аварийно-спасательные рейсы будут выполняться.

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