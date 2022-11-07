



После конкурса красоты “Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк” вспыхнула драка

В среду, 2 ноября, на вечеринке после конкурса красоты “Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк”, который проходил в нью-йоркском Статен-Айленде, завязалась драка.

Our Sri Lankans sure know how to “party”.

This brawl had reportedly taken place after a beauty pegeant in New York last week#SriLanka #US #NewYork #MissSriLanka pic.twitter.com/wRR9IIbO5G — Easwaran Rutnam (@easwaranrutnam) October 23, 2022

Что стало причиной потасовки до сих пор осталось невыясненным. На видео, снятом издалека, видно, как несколько человек спорят, а затем начинают толкать друг друга, в результате чего между ними завязалась драка. Согласно сообщениям СМИ, прибывшая на место происшествия полиция арестовала нескольких человек.Интернет-пользователи обрушились с критикой на участников потасовки, назвав инцидент “позором”.Тем временем Ангелия Гунасекара, которая была коронована как "Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк", опубликовала видеообращение, в котором отрицает какую-либо связь между участницами конкурса и дерущимися.“Очень расстраивает то, что в прессе пишут, якобы ссора произошла из-за борьбы за первое место, и будто бы я тоже дралась. Все эти слухи – ложь”, – сказала победительница.