После конкурса красоты “Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк” вспыхнула драка
В среду, 2 ноября, на вечеринке после конкурса красоты “Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк”, который проходил в нью-йоркском Статен-Айленде, завязалась драка.
Что стало причиной потасовки до сих пор осталось невыясненным. На видео, снятом издалека, видно, как несколько человек спорят, а затем начинают толкать друг друга, в результате чего между ними завязалась драка. Согласно сообщениям СМИ, прибывшая на место происшествия полиция арестовала нескольких человек.
Интернет-пользователи обрушились с критикой на участников потасовки, назвав инцидент “позором”.
Тем временем Ангелия Гунасекара, которая была коронована как "Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк", опубликовала видеообращение, в котором отрицает какую-либо связь между участницами конкурса и дерущимися.
“Очень расстраивает то, что в прессе пишут, якобы ссора произошла из-за борьбы за первое место, и будто бы я тоже дралась. Все эти слухи – ложь”, – сказала победительница.