



После бури: холод и небольшие дожди



Сильный дождь, выпавший в последние несколько дней по всей стране, почти восполнил недостаток осадков в январе.



После того, как пик осадков миновал, а гроза позади, от зимы остался только сильный холод, который будет сопровождать нас в ближайшие дни. До конца прогнозируемого периода в настоящее время не ожидается новых значительных дождей систем, а на следующей неделе наступит потепление.



Синоптик Метео-Тех, Гиора Френкель, говорит, что западные потоки над восточным Средиземноморьем станут причиной большой облачности в наших краях и возможности небольших дождей. Сегодня (четверг) будет частично облачно и холоднее, чем обычно, возможны локальные дожди на севере страны и в центре, в основном до полудня. На Хермоне возможен снег, а ночью ожидается повсеместное похолодание.



Завтра, в пятницу, ожидается частичная облачность, с небольшим повышением температуры, но все равно будет холоднее, чем обычно, ночью в северных долинах может быть холодно. В субботу будет частично облачно и холоднее, чем обычно, возможен локальный дождь, а на Хермоне возможен небольшой снег.



В воскресенье по-прежнему ожидается частичная облачность и холоднее, чем обычно, возможен локальный дождь, а в Хермоне возможен небольшой снег. В понедельник также будет частично облачно, возможен небольшой дождь.



Прогноз температур: Иерусалим 3-7, Тель-Авив 8-13, Хайфа 7-11, Цфат 2-6, Кацрин 3-12, Тверия 7-15, Нацерет 5-11, Афула 5-13, Бейт-Шеан. 7-15, Лод 7-14, Ашдод 8-13, Эйн-Геди 12-16, Беэр-Шева 6-12, Мицпе-Рамон 2-9, Эйлат 7-20.

