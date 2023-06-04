



После бойкота харедим директор Angel Bakeries извинился за участие в митинге

После месячного потребительского бойкота со стороны некоторых харедим председатель правления Angel Bakeries принес извинения за вред, который он причинил, посетив митинг в Бней-Браке.



Бывший министр общественной безопасности Омер Бар-Лев, который в этом году стал высшим исполнительным директором популярной хлебопекарни, нанес визит с соболезнованиями родственникам раввина Гершона Эдельштейна, покойного лидера литовского течения ашкеназских харедим. Эдельштейн, высокопоставленный руководитель партии “Яадут а-Тора”, скончался во вторник в возрасте 100 лет.



В своем письме с извинениями, Бар-Лев отметил, что сообщения в СМИ о том, что митинг проводился возле дома раввина, неверны, и что он хотел проявить свою позицию как частное лицо, а не “бросать вызов раввину”.



Бар-Лев написал, что “если бы мне было известно о том, в каком положении мы оказались, и о причиненном вреде, я бы, конечно, воздержался от этого действия”.



“За это прошу прощения и искренне извиняюсь”, – пишет он, не уточнив, извинился ли он за то, что пришел на митинг, или просто за причиненный этим непреднамеренный вред.