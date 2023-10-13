



После авиаударов: аэропорт в Алеппо возобновит работу

Аэропорт в Алеппо, подвергшийся накануне авиаударам, возобновит работу утром, 14 октября.



Об этом сообщило министерство транспорта Сирии.



Информация о работе аэропорта в Дамаске, в районе которого также были нанесены авиаудары, пока что не предоставляется.



Напомним, что 12 октября в Сирии объявили об авиаударах в районах Дамаска и Алеппо, которые приписывались Израилю. В ЦАХАЛе эту информацию никак не прокомментировали. Оба аэропорта были закрыты. Сообщалось, что в Дамаске повреждены взлетно-посадочные полосы.