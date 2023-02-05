



Посла Израиля в Замбии ограбили посреди улицы

На прошлой неделе посол Израиля в Замбии был ограблен посреди улице в столице.



Воры скрылись с дипломатическим паспортом и мобильным телефоном.



Офра Фархи переходила улицу, когда рядом с ней остановилась машина. Пассажиры схватили ее сумку и нанесли ей легкие травмы. По данным Ynet, у нее при себе были наличные деньги.



Телохранителям, находившимся с ней в это время, не удалось предотвратить преступление. Фархи прошла курс лечения и продолжила запланированные встречи.