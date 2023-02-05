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05.02.2023 09:09 Алина Груднева

Посла Израиля в Замбии ограбили посреди улицы

На прошлой неделе посол Израиля в Замбии был ограблен посреди улице в столице.

Воры скрылись с дипломатическим паспортом и мобильным телефоном.

Офра Фархи переходила улицу, когда рядом с ней остановилась машина. Пассажиры схватили ее сумку и нанесли ей легкие травмы. По данным Ynet, у нее при себе были наличные деньги.

Телохранителям, находившимся с ней в это время, не удалось предотвратить преступление. Фархи прошла курс лечения и продолжила запланированные встречи.

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