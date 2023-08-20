



Поселенец, бросавший камни в палестинские автомобили, ранен патрулем ЦАХАЛа

Поселенец получил ранения средней степени тяжести после того, как рано утром в воскресенье израильские солдаты обстреляли группу лиц в масках, которые предположительно бросали камни в проезжающие палестинские автомобили на шоссе 60.



ЦАХАЛ заявил, что войска были отправлены на место происшествия возле поселения Маале Левона в Самарии около 3 часов ночи. После обнаружения группы людей в масках солдаты начали "процедуру ареста подозреваемых", в ходе которой был открыт огонь по одному из предполагаемых правонарушителей, который бросил камень в сторону военных.



По словам медиков, 20-летний подозреваемый был доставлен в больницу "Хадасса" в Иерусалиме в состоянии средней степени тяжести.



Инцидент произошел, когда силы безопасности разыскивали террориста, который накануне застрелил двух израильтян в городе Хавара.



Военные в субботу готовились предотвратить потенциальные атаки мести израильских поселенцев, укрепив район Хавара разведывательным батальоном бригады Гивати и несколькими группами МАГАВ.



По сообщениям палестинских СМИ, в субботу вечером поселенцы забросали камнями палестинские автомобили возле Хавары, а также возле Аль-Бире, недалеко от Рамаллы.



Ночью с субботы навоскресенье также вспыхнули столкновения между силами безопасности и палестинцами в городе Бейта, недалеко от Хавары, где военные сосредоточили свои усилия по розыску палестинского террориста.