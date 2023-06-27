



Поселенцы заставили командира ЦАХАЛа покинуть шиву, назвав его "убийцей"

Вчера несколько молодых людей, по всей видимости, членов молодежного движения, заставили командира бригады "Биньямин" полковника Элиава Эльбаза покинуть дом покойного Хареля Масуда в Яд Биньямине, пишет N12.co.il.



Как отмечает издание, назвав его "убийцей" и подняв руки, молодые люди заставили офицера, который пришел выразить соболезнования в дом семьи Масуда, покинуть его. Масуд, которому на момент смерти был 21 год, погиб в результате смертельной перестрелки на прошлой неделе в Эли.



На видеозаписи инцидента видно, как несколько подростков кричат на полковника Эльбаза и поднимают руки. Один из них выкрикивал: "Убийца" и "Вы убили Масуда". Высокопоставленный военный чиновник сказал: "Это нерегулярный инцидент, который недопустим".



Гиль Масуд, отец покойного Хареля Масуда, сказал N12: "В течение недели сюда приходили политики справа и слева и были приняты, потому что мы принимаем всех с любовью". Сегодня вечером командир бригады "Биньямин" прибыл без предварительной координации, в деликатный вечер со всеми друзьями Хареля. Мы были бы очень рады встретиться с ним один на один".



Правительственные чиновники осудили инцидент. Премьер-министр Нетаниягу назвал его "позорным". Министр обороны Галант поговорил с полковником Эльбазом и пообещал принять меры. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал: "Нет места для такого поведения в отношении командиров ЦАХАЛа". Министр финансов Бецалель Смотрич написал в Twitter, что инцидент "заслуживает всяческого осуждения".



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "Командир бригады "Биньямин" полковник Элиав Эльбаз отправился сегодня вечером утешить семью одного из погибших в результате теракта вблизи Эли в прошлый вторник. Находившиеся там люди отнеслись к нему неподобающе и неуважительно, и он покинул место происшествия. Это неподобающий инцидент, который недопустим по отношению к командиру, который проводит дни и ночи, гарантируя безопасность жителей".



Вчера министр обороны Йоав Галант был встречен протестами жителей Эли во время соболезнования семье Элиши Антмана, одной из жертв нападения. Протестующие кричали на него и призывали отправить ЦАХАЛ на операцию в Самарию, чтобы восстановить их личную безопасность. Эти крики заставили отца Элиши выйти на улицу и попросить протестующих уйти.

