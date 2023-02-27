



Поселенцы возвращаются на аванпост Эвьятар в ответ на теракт в Хавара

Десятки израильтян собрались на эвакуированном форпосте Эвьятар в Самарии в воскресенье вечером, пообещав переселиться на вершину холма в ответ на теракт в Хавара, в результате которого погибли двое израильских автомобилистов, пересекающих город ранее в тот же день.



По имеющимся сведениям, сотрудники пограничной полиции были отправлены на незаконный аванпост сразу же, как туда начали прибывать поселенцы.



Поселенцы прибыли в Эвьятар после наступления темноты, призывая соотечественников присоединиться к ним в захвате вершины холма. Десятки мужчин заполнили здание, которое планировалось использовать в качестве ешивы, распевая панихиды и празднуя свое возвращение на пост, в то время как другие слонялись вокруг, спорили с полицией, пытающейся их выгнать.

אביתר עכשיו -אחרי רצח של שני אחים יהודיים בגלל שהם יהודיים pic.twitter.com/QwTuAtWlpD — Shoula Romano-Horing🇮🇱🇺🇸🇮🇱 (@RomanoHoring) February 26, 2023

Как сообщает новостной сайт Ynet, дорогу к поселению на вершине холма обычно блокируют солдаты ЦАХАЛ, но поселенцы заявили, что смогли подняться на холм без стычек с войсками.Организация “Начала”, которая лоббирует и координирует кампании поселенцев, заявила, что бывшие жители Эвьятара ждали полтора года с момента согласия на отъезд, чтобы правительство разрешило им вернуться.“После сегодняшних тяжелых новостей в Самарии мы не могли продолжать дела в обычном режиме, и нам нужно было вернуться на Эвьятар. Мы вернулись на Эвьятар, как и обещала нам каждая коалиционная партия ”, — говорится в заявлении бывшего жителя, распространенном организацией.В твиттере поздно вечером в воскресенье Смотрич призвал поселенцев не брать дело в свои руки, пообещав, что “мы усердно работаем над реальным ответом на террор, как в военном отношении, так и в отношении поселений”.Министр по делам поселений Орит Струк сказала, что она “воодушевлена ​​возвращением на Эвьятар“, сообщает Ynet.Аванпост пустует с 2021 года. Тогда жители согласились уехать в рамках сделки с правительством о том, чтобы не сносить их дома.По условиям достигнутой договоренности о судьбе аванпоста в 2021 году, поселенцы мирно покинули аванпост, а территория стала закрытой военной зоной с сохранением домов.