



Поселенцы вернулись на разрушенный форпост в Самарии: есть задержанные

В воскресенье, 22 января, активисты вернулись на демонтированный в пятницу форпост Ор-Хаим в Самарии, чтобы попытаться его восстановить.



Они начали возводить на месте различные сооружения. Полиция потребовала прекратить работы и разойтись.



По словам активистов, уже задержаны семь человек. В полиции пока что не предоставили комментарий относительно происходящего.



По словам поселенцев, пять семей основали этот форпост в память о покойном раввине Хаиме Друкмане. Они заверили, что продолжат работы, даже "если их эвакуируют 100 раз".



Ор-Хаим был демонтирован по приказу министра обороны Йоава Галанта. Это вызвало напряженность внутри коалиции. Сегодня министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в ответ на это решение потребовал демонтировать шесть арабских форпостов, сказав, что "закон - один, как для евреев, так и для арабов".