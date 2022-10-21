



Поселенцы избили двух волонтеров под Бейт-Лехемом

19 октября группа поселенцев напала на волонтеров, которые прибыли помочь палестинским фермерам в сборе урожая оливок. Среди пострадавших оказались две пожилых женщины.



По словам одной из волонтеров Тали Кацир, они начали убегать после того, как в них начали бросать камни. Больше всех пострадала 70-летняя Хагар Гефен, которую догнали и избили дубинками.



Сейчас женщина лежит в иерусалимской больнице со сломанной рукой, переломанными ребрами и травмой головы. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое. Ее подруга-ровесница также пострадала, но получила менее тяжелые побои.

