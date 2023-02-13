



Португалия расследует тысячи случаев насилия над детьми в католической церкви

По меньшей мере 4815 детей подверглись сексуальному насилию со стороны членов Португальской католической церкви, в основном священников, за последние 70 лет, говорится в отчете следственной комиссии, опубликованном в понедельник.



Жестокое обращение с детьми, обнаруженное в португальской католической церкви, является "верхушкой айсберга", говорится в отчете комиссии.



"Мы хотим отдать дань уважения тем, кто в детстве стал жертвой жестокого обращения и осмелился нарушить молчание. Жертв гораздо больше, чем показывает статистика", — сказал детский психиатр Педро Стрехт, возглавляющий комиссию.



"4815 случаев — это минимальное число жертв сексуального насилия со стороны представителей духовенства в Португалии с 1950 года. Эти цифры — лишь верхушка айсберга", — сказал Стрехт.



По словам Стрехта, большинство преступников (77%) были священниками, а 57% жертв были мальчиками, добавив, что они подвергались насилию в католических школах, церквях, домах священников, исповедальнях и других местах.



Большинство сексуальных домогательств имели место, когда детям было 10-14 лет, а самой младшей жертве было всего два года.



Хосе Орнелас, глава Епископской конференции, присутствовал на презентации итогового отчета и заявил на пресс-конференции позже в понедельник, что разоблачения стали"открытой раной, которая причиняет нам боль и стыд".



Орнелас сказал, что 3 марта португальские епископы встретятся и рассмотрят возможность внедрения "более эффективных и подходящих механизмов" для предотвращения злоупотреблений в будущем.



Среди других рекомендаций комиссия заявила, что церковь должна осудить все предполагаемые злоупотребления, оказать психосоциальную поддержку жертвам и продолжить расследование этого вопроса.



Ганс Золлер, чиновник Ватикана, ответственный за дела о сексуальном насилии над детьми, также посетил мероприятие в Лиссабоне. Он сказал, что важно "продолжать прислушиваться к жертвам, потому что это еще не конец".



Золлер добавил, что теперь Конференция епископов несет ответственность за информирование Папы Франциска об отчете.



Португальская католическая церковь в прошлом году была потрясена случаями предполагаемого сокрытия сексуальных домогательств, в том числе со стороны епископов, которые продолжают активно выполнять церковные функции. Комиссия заявила, что готовит список обвиняемых священников, которые все еще служат в церкви.



В отношении Орнеласа прокуратура ведет расследование за сокрытие фактов сексуального насилия в приюте в Мозамбике в 2011 году. Он отрицает какие-либо правонарушения.



Португальская комиссия начала свою работу в январе 2022 года после того, как отчет во Франции показал, что около 3000 священников и религиозных деятелей подвергли сексуальному насилию более 200 000 детей.



Заявления о жестоком обращении поступили от людей из разных слоев общества, из всех регионов страны, а также от граждан Португалии, проживающих в других странах Европы, Африки и Америки.



Комиссия побеседовала с более чем 500 жертвами, проанализировала исторические церковные документы и взяла интервью у епископов и других представителей духовенства.



В общей сложности 25 заслушанных комиссией показаний были направлены в прокуратуру для расследования, так как все остальные были совершены более 20 лет назад и уголовное преследование уже не может быть возбуждено.



Комиссия заявила, что закон должен быть изменен, чтобы можно было возбудить уголовное дело по историческим преступлениям, совершенным 30 лет назад.



Комиссия, которая заявляет, что она независима, финансировалась католической церковью. В декабре 2021 года Стрехт сказал, что если церковь попытается вмешаться в ход расследования, он первым выйдет и осудит это.

