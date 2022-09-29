Попытка штурма иранского посольства в Осло: задержаны 90 человек
Протестующие пытались войти в посольство Ирана в Осло, в результате чего вспыхнула потасовка и офицеров норвежской полиции забросали камнями.
Власти заявляют о задержании 90 человек, сообщает Times of Israel.
Толпа собралась возле дипломатической миссии в Осло, чтобы выразить протест против смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" Ирана.
Норвежская полиция заявила, что "многие люди вели себя агрессивно".