



Попытка штурма иранского посольства в Осло: задержаны 90 человек

Протестующие пытались войти в посольство Ирана в Осло, в результате чего вспыхнула потасовка и офицеров норвежской полиции забросали камнями.



Власти заявляют о задержании 90 человек, сообщает Times of Israel.



Толпа собралась возле дипломатической миссии в Осло, чтобы выразить протест против смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" Ирана.



Норвежская полиция заявила, что "многие люди вели себя агрессивно".