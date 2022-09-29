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Попытка штурма иранского посольства в Осло: задержаны 90 человек
29.09.2022 18:52 Ольга Белозерова

Попытка штурма иранского посольства в Осло: задержаны 90 человек

Протестующие пытались войти в посольство Ирана в Осло, в результате чего вспыхнула потасовка и офицеров норвежской полиции забросали камнями.

Власти заявляют о задержании 90 человек, сообщает Times of Israel.

Толпа собралась возле дипломатической миссии в Осло, чтобы выразить протест против смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" Ирана.

Норвежская полиция заявила, что "многие люди вели себя агрессивно". 

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