



Попытка самосожжения: Ицик Саидиан выписан из реабилитационного центра

Ветеран-инвалид ЦАХАЛа Ицик Саидиан был отпущен из реабилитационного центра, куда он поступил после попытки самосожжения.



"Прошу правительство не забывать про нас. Таких, как я, тысячи. Я был заперт дома шесть лет, и каждый день для меня был войной, которую невозможно объяснить словами. Изоляция может вас убить", — сказал он.



Напомним, ветеран прибыл к офису отдела реабилитации минобороны в Петах-Тиквы в 2021 году, вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость и поджег себя. Ему отказали в увеличении пособий, которое он требовал из-за посттравматического расстройства.



Лечение и дальнейшая реабилитация проходили медленно. Через несколько месяцев после госпитализации его состояние резко ухудшилось. Он находился в искусственной коме и обширными ожогами, пока врачи постепенно его не вытащили из этого состояния.



После выздоровления Саидиан сказал, что продолжит бороться за то, чтобы ветеранов-инвалидов не забывали, но, при этом, он не хочет находиться в центре внимания.



"Я не знаменитость и не хочу быть знаменитым. Я хочу снова стать прежним Ициком. То, что я сделал, было худшим из того, что кто-либо может сделать. Такое не должно повториться", - сказал он.



По словам Саидиана, после выписки из стационара реабилитационного центра ему предстоит еще долгий путь. В том числе, ему предстоит еще несколько операций.