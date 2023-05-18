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Попытка посеять панику: в полиции предупредили о фейках по случаю Марша Флагов
18.05.2023 16:34 Алина Груднева

Попытка посеять панику: в полиции предупредили о фейках по случаю Марша Флагов

Полиция предупредила о распространении фейковых сообщений о Марше Флагов, которые рассылали гражданам якобы от имени правоохранительных органов.

Сообщения включали предупреждения относительно "подозрительных предметов" по маршруту марша.

Граждан предупредили, что фейковые месседжи не имеют ничего общего с действительностью. Ведется расследование. По словам правоохранителей, сообщения распространены с целью посеять панику.

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