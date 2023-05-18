



Попытка посеять панику: в полиции предупредили о фейках по случаю Марша Флагов

Полиция предупредила о распространении фейковых сообщений о Марше Флагов, которые рассылали гражданам якобы от имени правоохранительных органов.



Сообщения включали предупреждения относительно "подозрительных предметов" по маршруту марша.



Граждан предупредили, что фейковые месседжи не имеют ничего общего с действительностью. Ведется расследование. По словам правоохранителей, сообщения распространены с целью посеять панику.