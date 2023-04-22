



Попытка похищения девушки из Кирьят-Малахи: трое задержанных

В ночь на 22 апреля была совершена попытка похищения молодой девушки из Кирьят-Малахи.



Девушка оказала сопротивление и вызвала полицию.



Подозреваемые на машине попытались скрыться, рискуя жизнями участников дорожного движения, а также попытались прорваться через блокпост.



На другом блокпосту автомобиль был остановлен. Трое жителей Лакии в возрасте от 19 до 26 лет попытались сбежать пешком, но были схвачены по итогам полицейской погони.



Всех троих после допроса доставили в суд в Ашкелоне для продления срока их содержания под стражей.



