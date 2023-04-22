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Попытка похищения девушки из Кирьят-Малахи: трое задержанных
22.04.2023 21:04 Алина Груднева

Попытка похищения девушки из Кирьят-Малахи: трое задержанных

В ночь на 22 апреля была совершена попытка похищения молодой девушки из Кирьят-Малахи.

Девушка оказала сопротивление и вызвала полицию.

Подозреваемые на машине попытались скрыться, рискуя жизнями участников дорожного движения, а также попытались прорваться через блокпост.

На другом блокпосту автомобиль был остановлен. Трое жителей Лакии в возрасте от 19 до 26 лет попытались сбежать пешком, но были схвачены по итогам полицейской погони.

Всех троих после допроса доставили в суд в Ашкелоне для продления срока их содержания под стражей.

 

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