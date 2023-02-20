



Попытка поджога полицейского участка в Бней-Браке: подозреваемый задержан

В воскресенье было предъявлено обвинение жителю Бней-Брака по подозрению в попытке поджечь здание полицейского участка в городе.



Инцидент произошел, когда на прошлой неделе подозреваемый подъехал к полицейскому участку и поджег растительность возле забора, окружающего его.



Патрульные полицейские Бней-Брака прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, обнаружили и задержали подозреваемого с поличным, когда он пытался скрыться с места происшествия.



Подозреваемого, 34-летнего жителя Бней-Брака, доставили в отделение и после допроса заключили под стражу. С тех пор срок его содержания под стражей несколько раз продлевался.



Государственная прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в поджоге и просила продлить срок его содержания под стражей до завершения разбирательства.

