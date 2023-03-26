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Попытка поджога офиса Института национального страхования в Кирьят-Шмоне
26.03.2023 15:08 Евгения Маркова

Попытка поджога офиса Института национального страхования в Кирьят-Шмоне

Согласно сообщению официального представителя израильской полиции, в четверг  израильтянин попытался сжечь филиал Института национального страхования в Кирьят-Шмоне.

В четверг вечером по телефону экстренной помощи 100 в полицию поступил звонок о попытке поджога здания. Офицеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что на здании было написано слово "сжечь", а возле входа была предпринята попытка поджога. 

Установив личность подозреваемого, полиция заблокировала въезды и выезды в город и начала розыск мужчины. Его нашли и арестовали в тот же вечер. 

Согласно отчету полиции, подозреваемый, 22-летний житель Кирьят-Шмоны, был задержан для дальнейшего допроса. 

Также в четверг израильская полиция начала расследование инцидента, в ходе которого в Рахате был подожжен полицейский автомобиль. В результате пожара был нанесен незначительный ущерб автомобилю, который был припаркован возле полицейского участка Рахата. 
 

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