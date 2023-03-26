



Попытка поджога офиса Института национального страхования в Кирьят-Шмоне

Согласно сообщению официального представителя израильской полиции, в четверг израильтянин попытался сжечь филиал Института национального страхования в Кирьят-Шмоне.



В четверг вечером по телефону экстренной помощи 100 в полицию поступил звонок о попытке поджога здания. Офицеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что на здании было написано слово "сжечь", а возле входа была предпринята попытка поджога.



Установив личность подозреваемого, полиция заблокировала въезды и выезды в город и начала розыск мужчины. Его нашли и арестовали в тот же вечер.



Согласно отчету полиции, подозреваемый, 22-летний житель Кирьят-Шмоны, был задержан для дальнейшего допроса.



Также в четверг израильская полиция начала расследование инцидента, в ходе которого в Рахате был подожжен полицейский автомобиль. В результате пожара был нанесен незначительный ущерб автомобилю, который был припаркован возле полицейского участка Рахата.

