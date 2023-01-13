



Попытка ограбления владельца "Бейтар Иерусалим": продлен арест подозреваемых

Окружной суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей троих подозреваемых в попытке совершения ограбления владельца футбольного клуба "Бейтар Иерусалим" Барака Абрамова.



Они будут содержаться под арестом еще пять дней.



Полиция продолжает расследование инцидента, произошедшего в ночь на 13 января.



Напомним, что трое злоумышленников в возрасте 30 и 36 лет устроили засаду возле подъезда. Когда Абрамов вернулся домой, они завели его под дулом пистолета в квартиру с целью ограбления.



Быстро прибывшая на место происшествия полиция арестовала грабителей. Позже Абрамов заверил, что с ним все в порядке, и поблагодарил правоохранителей за помощь.