



Попытка изнасилования 11-летней девочки: подозреваемый задержан

Полиция задержала 32-летнего жителя Шуафата по подозрению в попытке похищения и изнасилования 11-летней девушки.



Сообщается, что несколько дней назад в полицию поступил вызов о попытке похищения несовершеннолетней, которая остановила попутный автомобиль.



Следствие установило, что 11-летняя девочка вместе с несовершеннолетним братом, остановили попутку в районе северного Иерусалима и сели в машину подозреваемого, который оказался 32-летним депутатом из Шуафата.



Добравшись до места назначения, дети начали покидать автомобиль. Первым из машины вышел мальчик, в этот момент подозреваемый начал движение, не позволяя 11-летней девочке покинуть транспортное средство.



В какой-то момент подозреваемый попытался совершить непристойное действие в отношении девушки в салоне автомобиля, однако ей удалось выбраться из автомобиля и скрыться с места происшествия.