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Попытка госпереворота в Германии: заговорщики хотели убить Шольца
14.12.2022 21:51 Ольга Белозерова

Попытка госпереворота в Германии: заговорщики хотели убить Шольца

Расследование попытки государственного переворота в Германии продолжается полным ходом.

Следователи выяснили, что подозреваемые в попытке госпереворота планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

В ходе обысков по делу правоохранители обнаружили оружие, а также более 100 соглашений "о неразглашении". Подписанты этих соглашений обязались хранить в тайне планы группы.

Также стало известно, что заговорщики планировали штурм парламента Германии и даже убийство канцлера. 

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