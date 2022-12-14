



Попытка госпереворота в Германии: заговорщики хотели убить Шольца

Расследование попытки государственного переворота в Германии продолжается полным ходом.



Следователи выяснили, что подозреваемые в попытке госпереворота планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.



В ходе обысков по делу правоохранители обнаружили оружие, а также более 100 соглашений "о неразглашении". Подписанты этих соглашений обязались хранить в тайне планы группы.



Также стало известно, что заговорщики планировали штурм парламента Германии и даже убийство канцлера.