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Попытка диверсии на железной дороге под российским Магнитогорском - Shot
07.05.2023 14:03 Евгения Маркова

Попытка диверсии на железной дороге под российским Магнитогорском - Shot

По данным Телеграм-канала Shot, неизвестные лица пытались совершить диверсию на российской железной дороге на перегоне Супряк – Цемзавод — примерно в двадцати километрах от Магнитогорска.

В сообщении говорится, что там минувшей ночью подожгли два релейных шкафа. 

Когда на место прибыли экстренные службы, они обнаружили, что оба шкафа были вскрыты, а замки сломаны.

Возгорание было оперативно ликвидировано, поэтому задержек в движении поездов не произошло.

Сейчас компетентные органы разыскивают поджигателей.

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