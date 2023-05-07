



Попытка диверсии на железной дороге под российским Магнитогорском - Shot

По данным Телеграм-канала Shot, неизвестные лица пытались совершить диверсию на российской железной дороге на перегоне Супряк – Цемзавод — примерно в двадцати километрах от Магнитогорска.



В сообщении говорится, что там минувшей ночью подожгли два релейных шкафа.



Когда на место прибыли экстренные службы, они обнаружили, что оба шкафа были вскрыты, а замки сломаны.



Возгорание было оперативно ликвидировано, поэтому задержек в движении поездов не произошло.



Сейчас компетентные органы разыскивают поджигателей.