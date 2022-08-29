



Попросила больше пенки: подробности атаки продавца на клиентку в Ришон-ле-Ционе

Появились новые подробности по поводу нападения продавца мини-маркета на заправке в Ришон-ле-Ционе на покупательницу.

Ими поделился 12 канал израильского ТВ.

По версии следствия, мужчина пырнул покупательницу ножом после того, как она попросила добавить больше пенки в кофе.

Он разозлился из-за этой просьбы и ударил несколько раз женщину ножом в спину.

"Он разозлился на то, что я не разговаривала с ним красиво и вежливо, прыгнул на меня сзади и внезапно ударил меня острым предметом в спину", — рассказала потерпевшая следователям.