Поножовщина в Шохаме: раненый борется за жизнь
Появились новые подробности о поножовщине, которая произошла сегодня в городе Шохам.
В результате инцидента ранения получил 60-летний работник супермаркета. Его доставили в больницу в Рамат-Гане, где он находился в критическом состоянии. Times of Israel сообщает, что пострадавший борется за жизнь.
Нападавший скрылся с места происшествия после поножовщины, которая произошла в промышленной зоне Шохама, но был быстро задержан полицией и доставлен для допроса. Полиция опознала подозреваемого как 20-летнего палестинца из района Шуафат в Восточном Иерусалиме.
В полиции заявили, что инцидент, вероятно, является криминальным и не имеет отношения к терроризму. Расследование продолжается.
По данным портала Ynet, подозреваемый был коллегой пострадавшего в логистическом центре сети супермаркетов "Шуферсаль".