



Поножовщина в Шохаме: раненый борется за жизнь

Появились новые подробности о поножовщине, которая произошла сегодня в городе Шохам.



В результате инцидента ранения получил 60-летний работник супермаркета. Его доставили в больницу в Рамат-Гане, где он находился в критическом состоянии. Times of Israel сообщает, что пострадавший борется за жизнь.



Нападавший скрылся с места происшествия после поножовщины, которая произошла в промышленной зоне Шохама, но был быстро задержан полицией и доставлен для допроса. Полиция опознала подозреваемого как 20-летнего палестинца из района Шуафат в Восточном Иерусалиме.



В полиции заявили, что инцидент, вероятно, является криминальным и не имеет отношения к терроризму. Расследование продолжается.



По данным портала Ynet, подозреваемый был коллегой пострадавшего в логистическом центре сети супермаркетов "Шуферсаль".



