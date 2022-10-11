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Поножовщина в Шохаме: раненый борется за жизнь
11.10.2022 16:39 Ольга Белозерова

Поножовщина в Шохаме: раненый борется за жизнь

Появились новые подробности о поножовщине, которая произошла сегодня в городе Шохам.

В результате инцидента ранения получил 60-летний работник супермаркета. Его доставили в больницу в Рамат-Гане, где он находился в критическом состоянии. Times of Israel сообщает, что пострадавший борется за жизнь.

Нападавший скрылся с места происшествия после поножовщины, которая произошла в промышленной зоне Шохама, но был быстро задержан полицией и доставлен для допроса. Полиция опознала подозреваемого как 20-летнего палестинца из района Шуафат в Восточном Иерусалиме.

В полиции заявили, что инцидент, вероятно, является криминальным и не имеет отношения к терроризму. Расследование продолжается. 

По данным портала Ynet, подозреваемый был коллегой пострадавшего в логистическом центре сети супермаркетов "Шуферсаль". 

 

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