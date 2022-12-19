



Поножовщина в школе в Реховоте: задержан еще один подросток

В понедельник, 19 декабря, полиция задержала еще одного подозреваемого в нанесении ножевого ранения школьнику в Реховоте.

Им оказался 17-летний мальчик.

Полиция намерена просить суд о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. В то же время окружной суд Ришон-ле-Циона продлил арест остальных четырех подозреваемых на семь дней.

Речь идет о поножовщине, произошедшей на прошлой неделе. Тогда группа посторонних людей проникла на территорию школы и ранили 16-летнего ученика.