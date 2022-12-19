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Поножовщина в школе в Реховоте: задержан еще один подросток
19.12.2022 14:18 Алина Груднева

Поножовщина в школе в Реховоте: задержан еще один подросток

В понедельник, 19 декабря, полиция задержала еще одного подозреваемого в нанесении ножевого ранения школьнику в Реховоте.

 
Им оказался 17-летний мальчик.
 
Полиция намерена просить суд о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. В то же время окружной суд Ришон-ле-Циона продлил арест остальных четырех подозреваемых на семь дней.
 
Речь идет о поножовщине, произошедшей на прошлой неделе. Тогда группа посторонних людей проникла на территорию школы и ранили 16-летнего ученика.

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