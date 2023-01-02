Поножовщина в школе в Реховоте: двое обвиняются в покушении на убийство
Двум несовершеннолетним было предъявлено обвинение в покушении на убийство 15-летнего школьника в Реховоте.
Как сообщает Ynet, подозреваемые прибыли в школу, где учится пострадавший, вооруженные камнем и ножом. Они перепрыгнули через забор и погнались за жертвой.
Потерпевший заметил их и побежал в здание, пока не дошел до комнаты управляющего и не закрыл за собой дверь. Один из обвиняемых бросил в него камень, а другой выбил ногой дверь. Затем они напали на подростка с кулаками, нанесли ему несколько ножевых ранений и серьезно ранили.
Пострадавший был госпитализирован после нападения и остается в тяжелом состоянии, пишет "Аруц Шева".