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Поножовщина в ночном клубе в Кирьят-Малахи: задержан подозреваемый
24.01.2023 14:40 Алина Груднева

Поножовщина в ночном клубе в Кирьят-Малахи: задержан подозреваемый

Во вторник, 24 января, полиция арестовала 19-летнего жителя Кирьят-Малахи по подозрению в причастности к поножовщине в ночном клубе, которая произошла в прошлые выходные.

В ходе нападения ножевые ранения получил 30-летней мужчина. 

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Полиция полиция начала расследование. 

Спустя несколько дней было установлено местонахождение 19-летнего подозреваемого. В среду он предстанет перед судом в Ашкелоне, где будет обсуждаться продление срока его содержания под стражей.

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