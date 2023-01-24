



Поножовщина в ночном клубе в Кирьят-Малахи: задержан подозреваемый

Во вторник, 24 января, полиция арестовала 19-летнего жителя Кирьят-Малахи по подозрению в причастности к поножовщине в ночном клубе, которая произошла в прошлые выходные.



В ходе нападения ножевые ранения получил 30-летней мужчина.



Пострадавший был экстренно госпитализирован. Полиция полиция начала расследование.



Спустя несколько дней было установлено местонахождение 19-летнего подозреваемого. В среду он предстанет перед судом в Ашкелоне, где будет обсуждаться продление срока его содержания под стражей.