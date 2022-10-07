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Поножовщина в Кирьят-Шмона: что известно о погибшем
07.10.2022 14:46 Ольга Белозерова

Поножовщина в Кирьят-Шмона: что известно о погибшем

Появились новые подробности о жертве поножовщины, произошедшей вчера в Кирьят-Шмона.

Как сообщает "Аруц Шева", погибший - 18-летний ученик иешивы Йоэль Лахангаэль из Ноф Ха-Галиль. Он и его семья переехали в Израиль из Индии несколько месяцев назад. Он учился в иешиве и планировал поступить на военную службу в Армию обороны Израиля.

Согласно предварительному расследованию, на дне рождении произошла драка, в ходе которой Лахангаэль получил ножевое ранение.

Полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в том, что он нанес ножевое ранение погибшему. 

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