



Поножовщина в Кирьят-Шмона: что известно о погибшем

Появились новые подробности о жертве поножовщины, произошедшей вчера в Кирьят-Шмона.



Как сообщает "Аруц Шева", погибший - 18-летний ученик иешивы Йоэль Лахангаэль из Ноф Ха-Галиль. Он и его семья переехали в Израиль из Индии несколько месяцев назад. Он учился в иешиве и планировал поступить на военную службу в Армию обороны Израиля.



Согласно предварительному расследованию, на дне рождении произошла драка, в ходе которой Лахангаэль получил ножевое ранение.



Полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в том, что он нанес ножевое ранение погибшему.