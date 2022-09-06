



Поножовщина в Канаде: один подозреваемый найден мертвым

Тело 31-летнего Дэмиена Сандерсона, одного из подозреваемых в поножовщине в отдаленном районе Саскачевана, было найдено в районе Джеймс Смит Кри.



Двое подозреваемых в нападении, совершенном в воскресенье, были братьями, и полиция сообщает, что Майлз Сандерсон все еще находится на свободе.



В воскресенье 10 человек были зарезаны, еще 18 человек получили ранения.



И Дэмиену, и Майлзу были предъявлены обвинения в убийстве, несмотря на то, что они не были арестованы.



Помощник комиссара полиции Ронда Блэкмор сообщила на пресс-конференции, что "тело со следами убийства" было обнаружено в зарослях травы за домом, который осматривали власти в поисках преступников.



Разыскиваемый Майлз Сандерсон ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и имеет судимость.

