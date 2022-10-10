



Поножовщина в Гиват-Шмуэле: три человека ранены, один в тяжелом состоянии

В драке на улице Ханаси в Гиват-Шмуэле три человека получили ножевые ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии.



Полиция сообщила, что тяжелораненый мужчина был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, а двум другим оказана первая помощь на месте.



Полиция арестовала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.Полиция рассматривает версию криминальных разборок, обстоятельства выясняются.

