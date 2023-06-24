



Понедельник объявлен в Москве нерабочим днем: Ситуация сложная

Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация в Москве сложная. Для минимизации рисков оперативный штаб объявил понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, сообщают российские СМИ.



"Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", — заявил Собянин.

