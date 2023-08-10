



Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты у белорусской границы

Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты, когда патрулировал вдоль границы с Беларусью.



По данным Войска Польского, потеря была выявлена уже после приземления на базе 8 августа.



"В связи с тем, что поиск устройства пока не дал никаких результатов, сообщаем, что детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающей среды", - сказано в заявлении.



Граждан, которые обнаружат объект, призвали отметить его местонахождение и сообщить об этом в ближайшую воинскую часть или в полицию.