Польских пограничников атаковали из Беларуси
Вечером, 9 сентября, польские пограничники подверглись нападению из Беларуси.
По данным погранслужбы страны, их забросали камнями.
"Группа лиц из 7 человек в белорусской форме, закрыв лица масками, забросала патруль камнями", - сообщают пограничники.
Уточняется, что нападавшие ослепили поляков фонариками. Также при них были рогатки. В связи с инцидентом на место происшествия был вызван спецавтомобиль. В результате нападения никто не пострадал.
Это произошло на фоне нарастающего напряжения на границе. В августе Польша отправила туда военно-оперативную группу, чтобы изучить угрозы, исходящие из Беларуси.
2/2#PSGDubiczeCerkiewne ok.godz.21 grupa 7 os.w mundurach🇧🇾z zamaskowanymi twarzami,znajdująca się po str.🇧🇾rzucała kamieniami w patrole🇵🇱— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 10, 2023
Os. miały proce i latarki,którymi oślepiali patrole🇵🇱Do zdarzenia skierowano pojazd specjalny #TUR
Nikt nie doznał obrażeń.#ZielonaGranica