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Польских пограничников атаковали из Беларуси
10.09.2023 22:26 Алина Груднева

Польских пограничников атаковали из Беларуси

Вечером, 9 сентября, польские пограничники подверглись нападению из Беларуси.

По данным погранслужбы страны, их забросали камнями.

"Группа лиц из 7 человек в белорусской форме, закрыв лица масками, забросала патруль камнями", - сообщают пограничники.

Уточняется, что нападавшие ослепили поляков фонариками. Также при них были рогатки. В связи с инцидентом на место происшествия был вызван спецавтомобиль. В результате нападения никто не пострадал.

Это произошло на фоне нарастающего напряжения на границе. В августе Польша отправила туда военно-оперативную группу, чтобы изучить угрозы, исходящие из Беларуси.

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