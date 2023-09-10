



Польских пограничников атаковали из Беларуси

Вечером, 9 сентября, польские пограничники подверглись нападению из Беларуси.



По данным погранслужбы страны, их забросали камнями.



"Группа лиц из 7 человек в белорусской форме, закрыв лица масками, забросала патруль камнями", - сообщают пограничники.



Уточняется, что нападавшие ослепили поляков фонариками. Также при них были рогатки. В связи с инцидентом на место происшествия был вызван спецавтомобиль. В результате нападения никто не пострадал.



Это произошло на фоне нарастающего напряжения на границе. В августе Польша отправила туда военно-оперативную группу, чтобы изучить угрозы, исходящие из Беларуси.



