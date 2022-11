Польские ВВС подняли в воздух истребители - СМИ

После сообщений о том, что две российские ракеты упали на территории Польши, появилась информация о том, что польские ВВС подняли в небо истребители.



Об этом сообщает Visegrád 24.



"Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский", - пишет издание.



Также по данным издания, на место падения ракет прибыли армия и прокуратура.





The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski.



The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm.



The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station.https://t.co/SlEkJU1aUD