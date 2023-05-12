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Польша подтвердила падение российской ракеты в стране
12.05.2023 05:45 Алина Груднева

Польша подтвердила падение российской ракеты в стране

В Польше подтвердили, что в декабре прошлого года на территории страны упала именно российская крылатая ракета, которую РФ запускала по Украине.

По данным ВВС, такое заявление сделал министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, фрагменты ракеты были обнаружены случайно в лесополосе, а информация о ней была получена от украинских коллег. В результате, была назначена проверка.

"Установлено, что 16 декабря центр воздушных операций получил от украинских военных данные о приближающемся к польскому воздушному пространству объекте, который мог быть ракетой. Согласно выводам проверки, оперативный командующий не выполнил  обязанности и не проинформировал меня и другие службы, как предусмотрено на случай появления объекта в польском воздушном пространстве", - подчеркнул Блащак.

Он подчеркнул, что впервые услышал о ракете в апреле 2023 года. Это случилось после нахождения ее обломков.
 

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