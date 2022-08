Польша: Беларусь сравняет с землей могилы польских солдат

Власти Беларуси сравняют с землей мемориал с могилами польских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

По его словам, кладбище в Сурконтах "опустошается минским режимом".

"Очень ошибаются те, кто думает, что память о героях можно искоренить. Режим заплатит за эти акты варварства", — отметил Ясина.

The regime began to demolish entire military cemeteries. This morning, the graves of Polish soldiers were destroyed in the village of Surkanty in the Hrodna region. This is the dictator's revenge on Poland for its principled and brave position to defend democracy in #Belarus pic.twitter.com/90gbV1hn3A