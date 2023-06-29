



Положительный результат на наркотики у 18-месячного ребенка: мать арестована

По данным израильской полиции, следы неуточненного препарата были обнаружены в организме малыша, доставленного в медицинский центр Эмек в Афуле в четверг утром.



18-месячную девочку доставили в больницу с лихорадкой и другими симптомами. Проведя различные анализы и обнаружив следы наркотиков в ее организме, больница вызвала на место происшествия полицию.



Мать ребенка попыталась сбежать с ребенком после того, как пришли результаты анализов, но была найдена и арестована полицией.



Ребенка вернули в больницу для дальнейшего лечения.

