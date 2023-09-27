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Полностью голый мужчина пугал пассажиров в Бен-Гурион
27.09.2023 17:33 Алина Груднева

Полностью голый мужчина пугал пассажиров в Бен-Гурион

В среду, 27 сентября, мужчина полностью разделся и начал кидаться на пассажиров в международном аэропорту Бен-Гурион.

Охранники его задержали.

По предварительным данным, он напал на двух пассажиров, будучи полностью обнаженным.

"Мы получили сообщение о мужчине, который ходил голым и стучал по столам. Когда мы прибыли на место, то увидели, что он действительно был полностью обнажен", - подтвердили сотрудники аэропорта.

Подозреваемый был передан полиции. Агрессивным "нудистом" оказался житель севере в возрасте 30 лет. Его отправили в медицинский центр "Шиба" для проверки на вменяемость.

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