



Заявление Пригожина о развороте колонны на Москву: это был "марш справедливости"

Полное заявление Пригожина о развороте колонны на Москву в обратном направлении, которое публикуют российские Telegram-каналы:



"ЧВК “Вагнер” хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на “марш справедливости”. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — сказал Пригожин.