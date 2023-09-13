



Полная потеря контроля: гигантский поджог к северу от Кинерета



Огромный пожар уже несколько часов бушует на открытой площадке в районе перекрестка Иехудия, к северу от Кинерета.



Пожар вспыхнул вчера, 12 сентября, около 21:00, и на место происшествия были срочно направлены восемь пожарных команд со станции Галилея-Голан и помощь с других районных станций.



Пожарные заявили: "Это большой пожар в нескольких местах, который распространяется при сильном ветре ветра".



Пожар возник в нескольких местах. Это территория, за которую идет конфликт между пастухами из Туба и пастухами с Голан, причем пастухи из Туба требуют вернуть им эту территорию.



Местные жители говорят, что “речь идет о полной потере государства”.

