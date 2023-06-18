



"Полковник – полный мудак": расстрелял машины сослуживцев ВС РФ

В Telegram-каналах российских военных пропагандистов разгорается громкий скандал - командир 103 мотострелкового полка ВС РФ Кутаев приехал в военную часть и расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России.



Российский военный на видео снял последствия расстрела - автомобили и квадроциклы прошиты насквозь. Пробиты бензобаки, тормозные колодки и внутренности машин, которые полностью выведены из строя.



До конца причина поведения российского командира неизвестна, однако в российских Telegram-каналах утверждают, что офицер пытался брать у волонтеров деньги за поставляемую гуманитарную помощь, взяв финансовые потоки под контроль. Однако в процессе дележа возник конфликт, который российский офицер решил, выпустив несколько автоматных очередей по транспорту своих сослуживцев.



