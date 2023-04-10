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Полька, считавшая себя пропавшей Мадлен Макканн, получила результат ДНК-теста
10.04.2023 18:22 Ирина Демьянова

Полька, считавшая себя пропавшей Мадлен Макканн, получила результат ДНК-теста

Полька, которая утверждала, что она Мадлен Макканн, британская девушка, пропавшая без вести в Португалии во время отпуска с родителями, похоже, прекратила поиск улик после получения результатов теста ДНК, сообщило издание The Independent в прошлую среду.

Джулия Вендель, приобрела популярность в феврале после того, как заявила, что она Макканн.

Однако тест ДНК показал, что Вендель на 100% полька.

Сообщается, что после этого Вендель вернулась к своему отцу.

Ее страница в Instagram, IAmMadeleineMcCann, была деактивирована.

Макканн исчезла 3 мая 2007 года во время отпуска со своей семьей в португальском Прайя-да-Луш.

На момент исчезновения Макканн спала в квартире для отдыха со своими братьями и сестрами, пока ее родители обедали в соседнем ресторане.

Когда ее мать проверила комнату тем же вечером, она обнаружила, что Мадлен пропала.

Несмотря на обширные международные усилия по ее поискам, Макканн так и не была найдена, и это дело остается одним из самых громких о пропавших без вести в мире.

 

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