



Полька, считавшая себя пропавшей Мадлен Макканн, получила результат ДНК-теста

Полька, которая утверждала, что она Мадлен Макканн, британская девушка, пропавшая без вести в Португалии во время отпуска с родителями, похоже, прекратила поиск улик после получения результатов теста ДНК, сообщило издание The Independent в прошлую среду.



Джулия Вендель, приобрела популярность в феврале после того, как заявила, что она Макканн.



Однако тест ДНК показал, что Вендель на 100% полька.



Сообщается, что после этого Вендель вернулась к своему отцу.



Ее страница в Instagram, IAmMadeleineMcCann, была деактивирована.



Макканн исчезла 3 мая 2007 года во время отпуска со своей семьей в португальском Прайя-да-Луш.



На момент исчезновения Макканн спала в квартире для отдыха со своими братьями и сестрами, пока ее родители обедали в соседнем ресторане.



Когда ее мать проверила комнату тем же вечером, она обнаружила, что Мадлен пропала.



Несмотря на обширные международные усилия по ее поискам, Макканн так и не была найдена, и это дело остается одним из самых громких о пропавших без вести в мире.



