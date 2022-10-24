



Политик забросал гранатами полицию

В воскресенье, 23 октября, в штате Рио-де-Жанейро бразильский политик Роберто Джефферсон, союзник ультраправого президента Жаира Болсонару, ранил гранатами двух офицеров полиции, пришедших к нему домой, чтобы арестовать его.



Ранее судья Верховного суда ранее распорядился о задержании 69-летнего Джефферсона за оскорбление судьи Кармен Лусии. К этому моменту политик уже был заключен под домашний арест за угрозы судье.



В ответ на инцидент президент Болсонару заявил, что тот, кто стреляет в полицию, должен быть арестован.