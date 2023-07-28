



Политическая позиция: Посла Израиля выгнали из кафе в Берлине

Израильтянин-эмигрант Ави Берг, владелец заведения “Додо” в Берлине заявил послу Израиля в Германии Рону Просору, что ему “не рады в кафе”, потому что тот “представляет Израиль, который проводит манипулятивную политику, рассматривающую любую критику страны как антисемитскую”. Об этом Берг написал в своем аккаунте в Facebook.



Берг добавил, “что эта политика утверждает, что я и мои сверстники антисемиты”. По его словам, посол и его телохранители немедленно покинули кафе.



“Я хотел бы подчеркнуть, что я сделал то, что сделал именно потому, что посол является не физическим лицом, а официальным представителем государства Израиль”, – заявил Берг. “И поскольку он и посольство активно влияют на Бундестаг, а также на немецкие СМИ и ведомства в пользу блокировки любой критики в адрес Израиля, расценивая любую такую ​​критику как антисемитизм”.



Представитель МИД Израиля сообщил, что Просор не был в курсе политической позиции Берга, посещая его кафе.



“Эта дипломатия применяется во всем мире, но особенно эффективна в Германии… Эта политика также очень вредна для борьбы с подлинным антисемитизмом!” – считает предприниматель.



Также Берг раскритиковал рабочее определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста , поскольку в нем говорится, что некоторые формы критики Израиля являются антисемитскими.



По приблизительным оценкам, в Берлине проживает около 10 000 израильтян. Многие придерживаются левых политических взглядов и критически относятся к политике Израиля.