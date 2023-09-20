



"Полицию и МАГАВ надо вырезать". Арестованы три участника протестов

Во время демонстрации "Справедливость для Рафаэля" выходцев из Эфиопии в сетях были опубликованы комментарии, призывающие причинить вред сотрудникам полиции и их семьям.



Сотрудники полиции участка Яркон задержали трех мужчин для допроса по подозрению в угрозах причинить вред сотрудникам полиции и их семьям в интернете. Сотрудникам полиции удалось отследить звонки и авторов угрожающих сообщений, которые были опубликованы в социальных сетях в прошлый четверг, 14 сентября.



Среди прочего, арестованные писали: “Полицию и МАГАВ надо вырезать”.



После проведения операций по поиску подозреваемых сегодня утром полиция задержала для допроса трех членов семьи из Хайфы (28, 29, 33 лет), которые, предположительно, опубликовали агрессивные высказывания с призывами причинить вред полицейским и их семьям. По окончании расследования все трое были отпущены под домашний арест.