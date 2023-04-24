



Полиция Зихрон-Яакова запретила марш с флагами Израиля на День независимости

Жители города Зихрон-Яаков обратились в БАГАЦ после того, как полиция запретила им проводить марш в честь Дня независимости с израильскими флагами и другими “признаками протеста”.



Жители говорят, что во время недавней встречи с полицией им сказали, что израильские флаги и копии Декларации независимости “отнесены к категории знаков протеста”. В апелляции к БАГАЦ утверждается, что “израильтянам впервые запретили размахивать своим национальным флагом в Израиле”.



“Мы, как муниципалитет, были бы рады, если бы каждый гражданин и каждый житель повсюду несли израильский флаг и Декларацию независимости”, – говорит мэр Зихрон-Яакова Зив Деше. “Право принимать решение об одобрении собраний и маршей находится в руках полиции, и поэтому мы будем придерживаться их указаний в отношении поддержания общественного порядка”

