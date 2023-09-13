



Полиция жестко разгоняет протестующих харедим, блокирующих дорогу – видео

В Иерусалиме полиция начала разгонять протестующих харедим, блокирующих дорогу и скоростной трамвай, после того, как они заблокировали движение более чем на час.



Ультраортодоксальные евреи начали протест против ареста студента ешивы, задержанного за то, что не явился на призывной пункт ЦАХАЛа по вызову.



На кадрах видно, как сотрудники МАГАВ пытаются оттеснить протестующих с дороги, что вызывает драки. На месте также работает конная полиция.